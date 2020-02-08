В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Аналитики в феврале рассказали, какие вакансии в России стали самыми высокооплачиваемыми
Самые выгодные предложения могут найти менеджеры высшего звена. Им предлагают от 100 до 800 тыс. рублей в месяц, сообщила «Российская газета» со ссылкой на исследование рекрутингового портала HeadHunter.
Также высокую зарплату предлагают инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион работодателя не уточняется) и генеральному директору в Новосибирске. Советнику генерального директора по работе с банками в Москве могут платить 500 тыс. рублей до вычета НДС, а E-commerce-директору — от 400 тыс. до 1 млн рублей. Финансовому директору в столице страны готовы платить 400 тыс. рублей.
В Екатеринбурге ищут директора по производству с зарплатой от 400 до 650 тыс. рублей, а IT-директору в Санкт-Петербурге могут предложить 300 тыс. рублей.
От 300 тыс. рублей также готовы платить старшему quant-исследователю и директору департамента судебной работы в Москве, пишет RT.
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