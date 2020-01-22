Жители России не верят в успех трудолюбия и рассчитывают на везение и связи — социологи РАН

В Институте социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН в январе выяснили, что меньше половины россиян готовы трудиться, чтобы добиться успеха в жизни

Эксперты Института социологии ФНИСЦ РАН спросили 2 тыс. россиян старше 18 лет из 22 регионов России, считают ли они упорный труд гарантией успеха.

Выяснилось, что с этим утверждением согласны только 48% россиян, а 52% респондентов уверены, что успех не зависит от трудоспособности человека. По мнению этой части опрошенных, на успех влияют везение и личные связи, написал RT со ссылкой на результаты исследования.

В то же время 63% опрошенных выясказали мнение, что доходы следует зарабатывать честным путем, а 37% поддержали мысль, что можно иметь любой источник ходов.