Жители России не верят в успех трудолюбия и рассчитывают на везение и связи — социологи РАН
В Институте социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН в январе выяснили, что меньше половины россиян готовы трудиться, чтобы добиться успеха в жизни
Эксперты Института социологии ФНИСЦ РАН спросили 2 тыс. россиян старше 18 лет из 22 регионов России, считают ли они упорный труд гарантией успеха.
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Выяснилось, что с этим утверждением согласны только 48% россиян, а 52% респондентов уверены, что успех не зависит от трудоспособности человека. По мнению этой части опрошенных, на успех влияют везение и личные связи, написал RT со ссылкой на результаты исследования.
В то же время 63% опрошенных выясказали мнение, что доходы следует зарабатывать честным путем, а 37% поддержали мысль, что можно иметь любой источник ходов.
Ранее Юга.ру писали, что по данным аналитиков, в 2020 году 74% россиян хотят сменить работу. Также эксперты выяснили, что своей зарплатой довольны меньше трети жителей страны.
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