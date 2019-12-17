Губернатор Кубани выразил соболезнования семье мальчика, умершего на приеме у врача в Анапе

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 декабря обсудил с минздравом Кубани смерть ребенка в больнице Анапы

Глава региона на коллегии с краевым минздравом детально разобрал гибель 13-летнего мальчика после приема у лора в Анапской городской больнице. Кондратьев назвал этот случай вопиющим и выразил соболезнования семьей погибшего. По его словам, только следствие может дать оценку действиям врача: выводы можно будет делать по результатам расследования.

«Такие трагедии не должны случаться в принципе. Никто не может представить, что такое потерять ребенка. Это большое горе. Я соболезную родителям», — цитирует «Комсомольская Правда — Кубань» губернатора.

Напомним, 6 декабря родители привели 13-летнего мальчика на прием к лору из-за жалоб на насморк. Врач диагностировал ребенку двусторонний гнойный гайморит и сделал проколы, чтобы промыть пазухи. Во время процедуры подростку стало плохо, его увезли в реанимацию, где он скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности малолетнему).

Позже в больнице провели внутреннюю проверку, во время которой не нашли никаких нарушений. Отец погибшего мальчика не согласился с этим и начал искать свидетелей, которые 6 декабря были возле кабинета лор-врача.

Анапа Вениамин Кондратьев Здравоохранение Медицина Министерство здравоохранения РФ Следственный комитет смерть

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