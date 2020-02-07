В Сочи нашли мертвого дельфина-альбиноса

На пляже в Лазаревском районе Сочи в феврале нашли мертвую азовку-альбиноса

Специалисты обнаружили на теле дельфина следы попадания в рыболовные сети. Они предполагают, что на Черноморском побережье начался сезон выброса дельфинов.

«Не успели мы порадоваться временному затишью, как с самого начала февраля начались активные звонки на горячую линию центра. 4 февраля сообщили сразу о четырех выбросах», — сообщили в центре спасения дельфинов «Дельфа».

Помимо Сочи мертвых млекопитающих нашли в Геленджике и анапских поселках Витязево и Джемете.

«Нам очень не хватает волонтеров в Лазаревском районе Сочи. А также нам нужны активные люди в Туапсе, Геленджике и на Таманском полуострове», — рассказали в центре.

По мнению специалистов «Дельфы», скоро начнется сезон многочисленных выбросов дельфинов. В прошлом году с марта по май в центр спасения поступало по 5-10 звонков в день.