В Сочи нашли мертвого дельфина-альбиноса
На пляже в Лазаревском районе Сочи в феврале нашли мертвую азовку-альбиноса
Специалисты обнаружили на теле дельфина следы попадания в рыболовные сети. Они предполагают, что на Черноморском побережье начался сезон выброса дельфинов.
«Не успели мы порадоваться временному затишью, как с самого начала февраля начались активные звонки на горячую линию центра. 4 февраля сообщили сразу о четырех выбросах», — сообщили в центре спасения дельфинов «Дельфа».
Помимо Сочи мертвых млекопитающих нашли в Геленджике и анапских поселках Витязево и Джемете.
«Нам очень не хватает волонтеров в Лазаревском районе Сочи. А также нам нужны активные люди в Туапсе, Геленджике и на Таманском полуострове», — рассказали в центре.
По мнению специалистов «Дельфы», скоро начнется сезон многочисленных выбросов дельфинов. В прошлом году с марта по май в центр спасения поступало по 5-10 звонков в день.
Напомним, в 2017 году на Черноморском побережье Краснодарского края произошла массовая гибель дельфинов: за четыре месяца обнаружили 167 мертвых млекопитающих. Причиной массовой гибели дельфинов оказалась вирусная инфекция, обусловленная отеком легких, и паразиты. Помимо этого, афалины часто гибнут близ берегов из-за того, что запутываются в рыболовных сетях, — они задыхаются и тонут.
В 2018 году в Сочи открылся центр спасения дельфинов «Дельфа». Помимо сохранения жизни животных, его специалисты проводят курсы для волонтеров по оказанию помощи пострадавшим дельфинам.
В мае 2019 года Юга.ру писали о том, что сотрудники центра «Дельфа» спасли дельфиненка, который запутался в сетях рыбаков в Имеретинском порту.
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