Музыка как кино. В книжном магазине Краснодара состоится фортепианный концерт Виталия Сумарокова

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В городском книжном выступит музыкант, который прославился уличными перформансами на фортепиано (12+)

Книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 27 сентября сольный концерт Виталия Сумарокова. 

«На сцене — творец и его видео-арт: симбиоз музыки и визуала, создающие пейзажи и внутренний диалог у каждого слушателя», — рассказали орагниазаторы. 

PLC, электронная музыка и «Хор без обязательств»:

Виталий Сумароков — композитор и музыкант-самоучка. В 2014 году приехал в Краснодар из Архангельска. Первую изветность получил после уличных перформансов: он исполнял мелодии собственного сочинения на старом пианино «Кубань» на пересечении улиц Красной и Буденного.

Сегодня Сумароков создает музыку в стилях neoclassic, downtempo, house, ambient для современных танцев, театральных постановок и модных показов. Также его работы звучат на фестивалях и выставках. Участвовал в гастролях с поэтессой Ах Астаховой.

Концерт состоится 27 сентября в 19:00. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, с 10 по 14 сентября в Краснодаре состоится джазовый фестиваль. 

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Музыка как кино. В книжном магазине Краснодара состоится фортепианный концерт Виталия Сумарокова
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