Музыка как кино. В книжном магазине Краснодара состоится фортепианный концерт Виталия Сумарокова

В городском книжном выступит музыкант, который прославился уличными перформансами на фортепиано (12+)

«На сцене — творец и его видео-арт: симбиоз музыки и визуала, создающие пейзажи и внутренний диалог у каждого слушателя», — рассказали орагниазаторы.

Виталий Сумароков — композитор и музыкант-самоучка. В 2014 году приехал в Краснодар из Архангельска. Первую изветность получил после уличных перформансов: он исполнял мелодии собственного сочинения на старом пианино «Кубань» на пересечении улиц Красной и Буденного.

Сегодня Сумароков создает музыку в стилях neoclassic, downtempo, house, ambient для современных танцев, театральных постановок и модных показов. Также его работы звучат на фестивалях и выставках. Участвовал в гастролях с поэтессой Ах Астаховой.

Концерт состоится 27 сентября в 19:00. Подробности можно уточнить у организаторов.