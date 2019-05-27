В Сочи дельфиненка спасли из сетей рыбаков

В Сочи детеныш афалины застрял в рыболовном неводе в районе Имеретинского порта

«Все это время рядом со ставником кружила еще одна афалина, возможно, мама этого малыша. Спасатели отвязали сети и показали дельфиненку, что путь открыт», — рассказали в пресс-службе «Дельфы».

В центре сообщили, что в 2019 году в Краснодарском крае зафиксировали более 150 случаев гибели дельфинов. Большинство китообразных погибли в рыбацких сетях.

Жителей и гостей Сочи попросили сообщать о любом подозрительном случае по телефону горячей линии центра спасения дельфинов «Дельфа»: 8 (938) 888-15-95.