В Сочи дельфиненка спасли из сетей рыбаков

Краснодарский край

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В Сочи детеныш афалины застрял в рыболовном неводе в районе Имеретинского порта

Спасением дельфиненка занимались два сотрудника научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

«Все это время рядом со ставником кружила еще одна афалина, возможно, мама этого малыша. Спасатели отвязали сети и показали дельфиненку, что путь открыт», — рассказали в пресс-службе «Дельфы».

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В центре сообщили, что в 2019 году в Краснодарском крае зафиксировали более 150 случаев гибели дельфинов. Большинство китообразных погибли в рыбацких сетях.

Жителей и гостей Сочи попросили сообщать о любом подозрительном случае по телефону горячей линии центра спасения дельфинов «Дельфа»: 8 (938) 888-15-95.

Как сообщали Юга.ру, летом 2018 года в лесу Сочи нашли мертвого краснокнижного дельфина.

Портал Юга.ру ранее рассказывал, как в Сочи более 100 волонтеров проходили курсы по спасению дельфинов.

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