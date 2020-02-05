От Сочи до Новороссийска прогнозируют волны до 3,5 метров

Ранее гидрометеорологический центр «Фобос» сообщил , что на Черноморское побережье надвигается шторм «Петра», который ранее бушевал в странах Центральной и Восточной Европы. Из-за него на юге Германии произошло наводнение, в Австрии — смерчи, в Турции выпал снег, а в Швейцарии, Хорватии и Сербии шквалистым ветром ломало деревья и срывало крыши.

По данным метеорологов, на побережье Черного моря эпицентр «Петры» придется на участок от Сочи до Новороссийска. Ветер будет достигать 23-25 м/с.

В территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае сообщили, что основной пик ветра в море и на берегу ожидается с вечера 5 февраля до утра 6 февраля.

«Высота волны будет достигать 3-3,5 метров (волнение 6 баллов), поскольку как раз при такой траектории движения циклона и ветра создаются идеальные условия для разгона волны», — рассказал ТАСС руководитель центра Юрий Ткаченко.

При этом специалист отметил, что Краснодарский край будет находиться под действием циклона, и связывать предстоящую непогоду со штормом «Петра» некорректно, так как имена принято давать ураганам, а гидрометцентр России не объявлял экстренных предупреждений по ураганному ветру.

Как писали Юга.ру, с 5 по 7 февраля синоптики прогнозируют в Краснодарском крае повышение температуры до 16 °С, но затем произойдет резкое похолодание до -20 °С.