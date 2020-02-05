От Сочи до Новороссийска прогнозируют волны до 3,5 метров
Вместе со штормовым ветром на побережье Черного моря придут сильные волны
Ранее гидрометеорологический центр «Фобос» сообщил, что на Черноморское побережье надвигается шторм «Петра», который ранее бушевал в странах Центральной и Восточной Европы. Из-за него на юге Германии произошло наводнение, в Австрии — смерчи, в Турции выпал снег, а в Швейцарии, Хорватии и Сербии шквалистым ветром ломало деревья и срывало крыши.
По данным метеорологов, на побережье Черного моря эпицентр «Петры» придется на участок от Сочи до Новороссийска. Ветер будет достигать 23-25 м/с.
В территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае сообщили, что основной пик ветра в море и на берегу ожидается с вечера 5 февраля до утра 6 февраля.
«Высота волны будет достигать 3-3,5 метров (волнение 6 баллов), поскольку как раз при такой траектории движения циклона и ветра создаются идеальные условия для разгона волны», — рассказал ТАСС руководитель центра Юрий Ткаченко.
При этом специалист отметил, что Краснодарский край будет находиться под действием циклона, и связывать предстоящую непогоду со штормом «Петра» некорректно, так как имена принято давать ураганам, а гидрометцентр России не объявлял экстренных предупреждений по ураганному ветру.
Как писали Юга.ру, с 5 по 7 февраля синоптики прогнозируют в Краснодарском крае повышение температуры до 16 °С, но затем произойдет резкое похолодание до -20 °С.
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