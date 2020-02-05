На Черноморское побережье надвигается шторм «Петра»

До Черноморского побережья Краснодарского края 5 февраля доберется шторм «Петра», который ранее вызвал непогоду в европейских странах. Об этом рассказал гидрометеорологический центр «Фобос»

В Новороссийске к вечеру ветер достигнет 23 м/с, а утром 6 февраля — 25 м/с. Шторм принесет на Черноморское побережье похолодание и ливни, переходящие в мокрый снег. Днем ожидается 3-5 °С, вечером будет около 0 °С. В ночь на 8 февраля ударят морозы, на дорогах прогнозируют сильную гололедицу. В выходные циклон отступит: ожидаются кратковременные заряды снега и мороза до -3...-5 °С, сообщили 5 февраля в центре «Фобос» .

Синоптики прогнозируют, что удар стихии придется на вечер и предстоящую ночь. В эпицентре шторма окажется Черноморское побережье — от Новороссийска до Большого Сочи.

Специалисты центра напомнили, что до этого шторм «Петра» бушевал в Центральной и Восточной Европе. На юге Германии он спровоцировал наводнения, в Швейцарии, Хорватии и Сербии шквалистым ветром ломало деревья и срывало крыши, в Австрии отмечались смерчи, а Турцию засыпало снегом. Ветер в Европе достигал ураганной силы — 39-41 м/с.

По информации пресс-службы мэрии Сочи, в городе продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде.

«В ближайшее время на территории города прогнозируются заморозки. Город готовится к возможным последствиям резкого понижения температуры, чтобы не допустить неблагоприятных ситуаций», — прокомментировали в мэрии порталу Юга.ру.

Как писали Юга.ру, с 5 по 7 февраля синоптики прогнозируют в Краснодарском крае повышение температуры до 16 °С, но затем произойдет резкое похолодание до -20 °С.