В Армавире пойдет под суд мужчина, который бросил гранату в дом бывшей жены

Краснодарский край

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Следственный комитет в феврале направил в суд уголовное дело жителя Армавира, который бросил гранату в дом бывшей жены и ее детей

По версии следствия, летом 2016 года 40-летний житель Армавира нашел осколочную гранату в Новокубанском районе и принес к себе домой на улице Маркова. В ночь на 3 августа 2019 года мужчина выпил и пришел к дому своей бывшей жены на Новороссийской. Она находилась там с сожителем и тремя детьми в возрасте от 5 до 11 лет.

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Мужчина убедился в том, что в доме находятся люди, после чего бросил в окно гранату. В момент взрыва семья находилась в другой комнате, поэтому никто не пострадал. Тем не менее, имущество потерпевшей оказалось повреждено на сумму свыше 305 тыс. рублей. 

Злоумышленник скрылся с места преступления, однако спустя время его нашли. Задержанный объяснил свои действия неприязнью к бывшей супруге и тем, что остался недоволен результатами раздела совместно нажитого имущества.

4 августа 2019 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества, причинившего значительный ущерб). Мужчину заключили под стражу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Напомним, в июне 2018 года в Тихорецке мужчина, освободившийся из колонии, бросил гранату в окно дома своей бывшей девушки и ее брата. Злоумышленника осудили 12,5 лет колонии особого режима.

Армавир Взрыв Оружие Семья Следственный комитет

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