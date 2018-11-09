В Тихорецке ранее судимый мужчина бросил гранату в дом своей бывшей девушки

В Тихорецке мужчину обвиняют в покушении на убийство двух человек и хранении оружия

По версии следствия, 41-летний местный житель после освобождения из колонии начал жить в доме матери бывшей 35-летней сожительницы и ее 39-летнего брата, с которым он постоянно ссорился. Во время конфликта 21 июня пьяный мужчина вышел во двор и через окно бросил в дом гранату РГД, которую до этого незаконно купил. При этом злоумышленник знал, что в здании находится его бывшая девушка со своим родственником.

Пострадавших доставили в больницу и своевременно оказали медицинскую помощь. В результате взрыва женщина получила тяжкий вред здоровью, ее брат — легкий.

Кроме того, взрывом мужчина повредил имущество в доме. Ущерб превысил 130 тыс. рублей.

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «а,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух или более лиц совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение и ношение взрывного устройства), ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба). Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.