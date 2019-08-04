В Армавире на мужчину, бросившего гранату в дом бывшей жены, завели дело о покушении
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в Армавире бросил гранату в дом бывшей жены, где находились пять человек
Инцидент произошел 3 августа. Местная жительница сообщила в полицию, что из-за бытового конфликта мужчина бросил в ее дом гранату, которая взорвалась. В доме на тот момент находились двое взрослых и трое детей.
«В результате произошедшего хлопка никто из находившихся в доме пятерых местных жителей, трое из которых малолетние дети, не пострадал. После произошедшего злоумышленник с места происшествия скрылся», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину по горячим следам.
На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а, е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом и незаконный оборот взрывчатых веществ).
Обстоятельства происшествия выясняются.
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