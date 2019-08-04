Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в Армавире бросил гранату в дом бывшей жены, где находились пять человек

Инцидент произошел 3 августа. Местная жительница сообщила в полицию, что из-за бытового конфликта мужчина бросил в ее дом гранату, которая взорвалась. В доме на тот момент находились двое взрослых и трое детей.

«В результате произошедшего хлопка никто из находившихся в доме пятерых местных жителей, трое из которых малолетние дети, не пострадал. После произошедшего злоумышленник с места происшествия скрылся», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину по горячим следам.

На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а, е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом и незаконный оборот взрывчатых веществ).

Обстоятельства происшествия выясняются.