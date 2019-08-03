В Армавире мужчина бросил гранату в окно дома бывшей жены

Полиция Армавира 3 августа начала проверку по факту взрыва в частном доме

Местная жительница сообщила в полицию, что во время бытового конфликта мужчина бросил в ее дом неустановленный предмет, после чего произошел хлопок. Прибывшие на место сотрудники МВД установили, что причинен ущерб имуществу. Пострадавших нет.

По факту случившегося назначена доследственная проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.