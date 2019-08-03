В Армавире мужчина бросил гранату в окно дома бывшей жены
Полиция Армавира 3 августа начала проверку по факту взрыва в частном доме
Местная жительница сообщила в полицию, что во время бытового конфликта мужчина бросил в ее дом неустановленный предмет, после чего произошел хлопок. Прибывшие на место сотрудники МВД установили, что причинен ущерб имуществу. Пострадавших нет.
По факту случившегося назначена доследственная проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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По данным РЕН ТВ, инцидент произошел ранним утром 3 августа в доме, где находились супруги и двое детей. Злоумышленник кинул гранату на кухню, после чего попытался скрыться, однако полицейские задержали его по горячим следам.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Тихорецке мужчина, освободившийся из колонии, бросил гранату в окно дома своей бывшей девушки и ее брата. Злоумышнеллика осудили на 12 лет.
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