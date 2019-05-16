Бывшего заключенного из Тихорецка осудили на 12,5 лет за то, что он бросил гранату в дом бывшей сожительницы и ее брата

В Тихорецке суд в мае вынес приговор мужчине, который пытался убить свою бывшую сожительницу и ее родственника

Мужчина отбыл наказание в исправительном учреждении и после освобождения приехал к 35-летней бывшей сожительнице в дом ее матери на улице Суворова в Тихорецке. Женщина жила там вместе с 39-летним братом.

Между мужчинами сложились личные неприязненные отношения из-за постоянных бытовых конфликтов. Во время очередной ссоры 21 июня 2018 года бывший заключенный, будучи пьяным, вышел во двор и, зная, что в доме находятся его бывшая сожительница и ее брат, бросил гранату РГД в открытое окно. Произошел взрыв.

В результате произошедшего женщина получила тяжкий вред здоровью, а ее брат — легкий. Взрыв повредил имущество, которое находилось в доме и принадлежало матери пострадавших. Сумма ущерба составила 130 тыс. рублей.

Суд прзнал мужчину виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпаса (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Уголовное дело помогали расследовать сотрудники полиции и УФСБ России Кубани.

Мужчину приговорили к 12,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима, сообщили 16 мая в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.