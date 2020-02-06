Приставы пытаются взыскать 4,2 млн рублей с НКО, через которую финансируются штабы Навального. Вот в чем дело

5 февраля СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать задолженность с «Фонда защиты прав граждан "Штаб"», через который финансируются штабы Алексея Навального в регионах. Портал Юга.ру разбирался в ситуации

Штабы Навального в Москве и регионах созданы в 2017 году, во время президентской кампании. Они занимаются политической работой, выборами, правозащитной работой. ФБК — созданное в 2011 году Алексеем Навальным юридическое лицо, которое занимается антикоррупционными расследованиями. ФБК и штабы Навального — разные структуры с разными бюджетами и разной системой краудфандинга.

На сайте RT появилась информация, что штабы Алексея Навального в регионах финансируются через некоммерческую организацию (НКО) «Фонд защиты прав граждан "Штаб"». При этом организация задолжала более 4,2 млн рублей налогов.

В банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов действительно есть такой должник. Некоммерческая организация зарегистрирована в Уфе.

Организация была учреждена в мае 2019 года Лилией Чанышевой [координатор Штаба Алексея Навального в Уфе — Юга.ру].

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Портал Юга.ру связался с Лилией Чанышевой. Она рассказала, что НКО «всегда тщательно платили все налоги. После начала "дела ФБК" все средства на счетах фонда были незаконно заблокированы, поэтому фонд потерял возможность осуществлять выплаты». «Думаю, приставам надо прийти не к Фонду "Штаб", а к генералу Габдулину [генерал-майор юстиции Рустам Габдулин ведет "дело ФБК" — Юга.ру]», — добавила Чанышева.

Юга.ру писали, что 12 сентября 2019 года более чем в 40 городах России ФСБ устроила обыски у сотрудников региональных штабов Алексея Навального. В Краснодаре силовики пришли домой к родителям журналиста и бывшего активиста «Открытой России» Александра Савельева. Обыски провели у сторонника Навального Виталия Вотановского и координатора краснодарского штаба Навального Размика Симоняна. Полиция пришла к родителям заместителя координатора краснодарского штаба Навального Дмитрия Свитнева, а также в дом, который снимают члены «Эковахты по Северному Кавказу». Кроме того, в тот же день обыски прошли в офисном помещении, которое арендует краснодарский штаб Навального. Следственные действия проводили по делу об отмывании денег по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (Совершение финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем). Уголовное дело возбудили после проверки счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

RT утверждает, что некоторые счета «Штаба» заблокированы по запросу ФНС. «Сама блокировка может быть связана как с уголовным делом, расследуемым СК в отношении ФБК, так и с налоговыми нарушениями или долгами», — написало издание.

В статье говорится, что, несмотря на блокировку счетов и проводимые в отношении НКО «Штаб» следственные действия, фонд продолжает функционировать. По информации журналистов, во второй половине 2019 года «Штаб» потратил на свою деятельность и помощь сторонникам ФБК в регионах около 700 тыс. рублей.

«Я не буду вдаваться в детали, но все штабы на месте (и ФБК тоже), что означает, что мы платим все арендные платежи и зарплаты; смогли построить рабочую и неломаемую инфраструктуру для того, чтобы продолжить собирать ваши пожертвования», — прокомментировал в ноябре 2019 года Волков арест счетов по «делу ФБК».

«Фонд "Штаб" — один из нескольких фондов, которые используются для работы региональной сети штабов Навального», — объяснила Чанышева порталу Юга.ру, каким образом региональные штабы получают финансирование после блокировки счетов.