В Краснодаре из-за засора канализации подтопило дорогу в районе улицы 40-летия Победы

Краснодарский край

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В Краснодаре 5 февраля произошел засор канализационной сети на улице 40-летия Победы, из-за чего подтопило часть дороги

Утром в соцсетях появилось видео, на котором видно, как вода из канализационного люка выливается на дорогу. Местные жители пожаловались, что из-за этого на улице стоит неприятный запах.

«Засор в канализационной сети будет устранен. Специалисты выедут в ближайшее время. В этом месте значительная нагрузка на оборудование сетей водоотведения, для предотвращения постоянных засоров требуется увеличение мощностей», — рассказал порталу Юга.ру начальник информационно-аналитического управления администрации Краснодара Павел Тычинкин.

Напомним, в Краснодаре периодически затапливает канализационными стоками улицу Восточно-Кругликовскую. За последние несколько месяцев она засорялась уже минимум три раза. Из канализации достают памперсы, влажные салфетки и прочий мусор. Впервые это произошло в августе — тогда затопленной оказалась дорога на Восточно-Кругликовской, а на тротуаре возле здания касс стадиона «Краснодар» из люка фонтаном била вода. Ситуация повторилась в октябре. В декабре возле стадиона снова затопило дорогу.

Мэр Краснодара Евгений Первышов объяснил причины проблемы с канализацией возле стадиона «Краснодар», резюмировав, что «все то, что мы достаем из канализации, нельзя смывать в унитазы».

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