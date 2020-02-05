В Краснодаре из-за засора канализации подтопило дорогу в районе улицы 40-летия Победы

В Краснодаре 5 февраля произошел засор канализационной сети на улице 40-летия Победы, из-за чего подтопило часть дороги

Утром в соцсетях появилось видео, на котором видно, как вода из канализационного люка выливается на дорогу. Местные жители пожаловались, что из-за этого на улице стоит неприятный запах.

«Засор в канализационной сети будет устранен. Специалисты выедут в ближайшее время. В этом месте значительная нагрузка на оборудование сетей водоотведения, для предотвращения постоянных засоров требуется увеличение мощностей», — рассказал порталу Юга.ру начальник информационно-аналитического управления администрации Краснодара Павел Тычинкин.