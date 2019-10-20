Возле стадиона «Краснодар» снова затопило дорогу из-за подгузников и салфеток
В Краснодаре улицу Восточно-Кругликовскую и территорию парка 20 октября затопило водой из канализации
Утром в соцсетях появились видео, на котором машины едут по затопленной улице Восточно-Кругликовской вдоль стадиона. Также вода и небольшие фонтаны из канализационной воды появились на территории парка «Краснодар». Очевидцы сообщили, что в районе стоит неприятный запах.
В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что канализация забилась в том же месте, что и в конце августа. Как и в прошлый раз, авария произошла из-за того, что жители близлежащих домов выбрасывают в канализацию влажные салфетки, памперсы и прочий мусор.
«Службы уже на месте — чистят. Ситуация повторяется. Уже достали большую кучу всяких салфеток, предметов гигиены и прочего, что в канализацию смывать нельзя. Вот, во что оно все превращается и забивает насосы», — добавили в пресс-службе мэрии.
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