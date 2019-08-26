«Влажные салфетки и памперсы». Парк «Краснодар» затопило водой из канализации
В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовскую 26 августа прорвало канализацию и затопило дорогу и территорию парка «Краснодар»
В соцсетях «Типичного Краснодара» опубликовали видео, на котором видно, как машины едут по затопленной Восточно-Кругликовской, а на тротуаре возле здания касс стадиона «Краснодар» из люка фонтаном бьет вода.
В пресс-службе парка «Краснодар» порталу Юга.ру отказались что-либо говорить по поводу случившегося, объяснив, что никогда не дают комментарии по таким вопросам.
В департаменте городского хозяйства администрации Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что в районе забилась канализация. На месте работают аварийные службы.
«Забили канализацию, выбрасывая туда влажные салфетки, памперсы и прочее. Мусор шел и из жилых домов», — добавили в пресс-службе мэрии.
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Напомним, 27 августа на стадионе «Краснодар» состоится ответный матч раунда плей-офф Личи чемпионов между «горожанами» и греческим «Олимпиакосом». В кассах арены порталу Юга.ру сказали, что билеты на игру еще остались, сегодня их можно приобрести до 19:00. По словам сотрудницы стадиона, кассы работают в штатном режиме, о прорыве трубы ей ничего не известно.
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