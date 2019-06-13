На Кубани тестируют второй платный участок дороги М4 «Дон»

С 11 июня еще на одном участке трассы М4 «Дон» в Краснодарском крае начали тестировать работу пункта взимания платы за проезд

Второй платный участок, как и первый, появится в Павловском районе, в районе хутора Веселая жизнь.

«На участке с 1119-го по 1195-й км в тестовом режиме начал работать пункт взимания платы на 1184-м километре. После реконструкции и комплексного обустройства этот участок трассы стал соответствовать первой технической категории», — сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Сейчас плата за проезд по этому участку не взимается. О начале платной работы компания проинформирует дополнительно.