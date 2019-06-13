На Кубани тестируют второй платный участок дороги М4 «Дон»
С 11 июня еще на одном участке трассы М4 «Дон» в Краснодарском крае начали тестировать работу пункта взимания платы за проезд
Второй платный участок, как и первый, появится в Павловском районе, в районе хутора Веселая жизнь.
«На участке с 1119-го по 1195-й км в тестовом режиме начал работать пункт взимания платы на 1184-м километре. После реконструкции и комплексного обустройства этот участок трассы стал соответствовать первой технической категории», — сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».
Сейчас плата за проезд по этому участку не взимается. О начале платной работы компания проинформирует дополнительно.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, с 29 апреля с водителей начали взимать плату за проезд по участку дороги от 1195 км (возле Павловской) до 1319 км (Краснодар). Платить нужно при каждом пересечении пункта взимания платы, который находится на 1223 километре трассы.
Стоимость проезда днем для легковых автомобилей составляет 200 рублей, ночью — 120 рублей. Также есть абонементы, по которым стоимость снижается до 80 рублей за поездку. Для жителей района планировалось ввести льготы на проезд.
Статьи ПартнерскийПочему масло-спрей Altaria идеально для шеф-поваров и для вас
Партнерский материал Эволюции Юга.ру с фестиваля Gastreet в Сочи
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.