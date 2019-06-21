Новый платный участок на М4 «Дон» на Кубани заработает 24 июня

С 24 июня за проезд на еще одном участке трассы М4 «Дон» в Павловском районе Краснодарского края начнут взимать плату

«На участке км 1119 — км 1195 федеральной автомобильной дороги М4 "Дон" в Краснодарском крае с 12:00 24 июня вводится режим платной эксплуатации. Здесь организована открытая система сбора платы, при которой пользователи оплачивают проезд один раз, вне зависимости от пройденного расстояния, на пункте взимания платы на км 1184 трассы при каждом его пересечении», — сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Стоимость проезда при оплате наличными или банковской картой для легкового автомобиля (1-я тарифная группа) составит 140 рублей в дневное время и 70 рублей в ночное время. Автомобилисты, использующие транспондер T-pass, могут сэкономить 20%. Также можно приобрести абонементы на 20 или 50 поездок, срок их действия — 90 дней. Стоимость одного проезда в таком случае составит 84 рубля и56 рублей соответственно.

Как писали Юга.ру, тестировать работу пункта взимания платы за проезд здесь начали 11 июня. После реконструкции и комплексного обустройства этот участок трассы стал соответствовать первой технической категории.

У этого участка есть бесплатная альтернатива. Ее маршрут: автодорога южный подъезд к Ростову-на-Дону — западный обход Ростова-на-Дону, автодорога Ростов-на-Дону (от М4 «Дон») — Азов, восточный обход Азова, Азов — станица Александровка — станица Староминская, станица Староминская — станица Ленинградская — станица Павловская, станица Октябрьская — станица Павловская — станица Новопластуновская, обход станицы Павловской.

Ознакомиться с тарифами можно на сайте «Автодора».