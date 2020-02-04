В Саратовской из-за ливней отрезало 27 домов на улице Остров. Там организовали лодочное сообщение
Жители 27 частных домов пострадали от стихии в Горячем Ключе
Напомним, в городе 4 февраля ввели режим ЧС после того, как сильный дождь вызвал подтопление в трех сельских поселениях.
К вечеру появилась информация, что от ливней пострадали также жители станицы Саратовской. Там вышла из берегов река Псекупс, подтопив дорогу по улице Остров. В результате без автомобильного сообщения остались 27 частных домов, в которых проживает 52 человека.
«С отрезанными домовладениями организовано лодочное сообщение, а в случае необходимости будет организовано обеспечение населения продуктами питания и водой», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В ведомстве уточнили, что от эвакуации жители подтопленных территорий отказались. Все они обеспечены запасами продовольствия и воды, медицинская помощь им не требуется. В случае необходимости на базе школы № 6 подготовлен пункт временного размещения на 200 человек, добавили в МЧС.
По данным администрации Саратовской, спад воды на улице Остров прогнозируется к 1:00 5 февраля. Проезд автотранспорта по дороге разрешат только после обследования дорожного полотна в светлое время суток — ориентировочно в 6:00.
Читайте также
Из-за коронавируса в аптеках подорожали маски и некоторые лекарства
В Госдуме собрались бороться с этим
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.