В Саратовской из-за ливней отрезало 27 домов на улице Остров. Там организовали лодочное сообщение

Напомним, в городе 4 февраля ввели режим ЧС после того, как сильный дождь вызвал подтопление в трех сельских поселениях.

К вечеру появилась информация, что от ливней пострадали также жители станицы Саратовской. Там вышла из берегов река Псекупс, подтопив дорогу по улице Остров. В результате без автомобильного сообщения остались 27 частных домов, в которых проживает 52 человека.

«С отрезанными домовладениями организовано лодочное сообщение, а в случае необходимости будет организовано обеспечение населения продуктами питания и водой», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что от эвакуации жители подтопленных территорий отказались. Все они обеспечены запасами продовольствия и воды, медицинская помощь им не требуется. В случае необходимости на базе школы № 6 подготовлен пункт временного размещения на 200 человек, добавили в МЧС.

По данным администрации Саратовской, спад воды на улице Остров прогнозируется к 1:00 5 февраля. Проезд автотранспорта по дороге разрешат только после обследования дорожного полотна в светлое время суток — ориентировочно в 6:00.