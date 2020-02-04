Жителей Сочи предупредили о сильном ветре

Краснодарский край

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В Сочи утром и днем в среду, 5 февраля ожидается усиление ветра

Порывы ветра на курорте могут достигать 20 м/с, представили прогноз синоптиков в пресс-службе городской мэрии.

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Кроме того, в течение суток с вечера 4 февраля в горах выше 500 метров ожидается слабая лавинная опасность.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями. В случае происшествий следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Как писали Юга,ру, 4 и 5 февраля по всему Краснодарскому краю прогнозируют ветер до 30 м/с.

МЧС Погода Сочи

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