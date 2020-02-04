В Горячем Ключе ввели режим ЧС из-за подтоплений

В Туапсинском районе и Горячем Ключе в ночь на 4 февраля затопило три сельских поселения после ливней

Накануне в 23:55 в районе села Дефановка выпало 94 мм осадков, из-за чего поднялся уровень воды в реке Дефань и она вышла из берегов. В результате подтопило 20 придомовых территорий (уровень воды составил около 15 см), однако в дома вода не заходила и жителей не эвакуировали. К 2:00 уровень воды в реке снизился и она ушла с подтопленных территорий. На месте работает 25 человек и шесть единиц техники.

Кроме того, произошло повышение воды в реках Кавярзе и Чепси в Горячем Ключе с последующим их выходом из берегов. Так, в селе Фанагорийском затопило две улицы (Калинина и Садовую), 14 придомовых территорий и хозпостройки, вода зашла в восемь домов. Людей не эвакуировали, а к 4:35 уровень воды снизился и она ушла с подтопленных территорий.

Также в станице Пятигорской затопило три улицы (Молодежную, Набережную и Гагарина), 50 придомовых территорий и хозпостройки. Вода в дома не зашла, людей не эвакуировали. К 4:35 ситуация стабилизировалась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Горячий Ключ направили оперативную группу МЧС.

«За минувшие сутки в муниципалитете выпало 31 мм осадков. Плюс к нам пришел поток воды со стороны Туапсе. По состоянию на 7:30 утра уровень реки Псекупс поднялся до опасной отметки — 431 мм, в 8:30 уровень воды составил 420 мм. В связи с подтоплением перекрыт проезд по улице Пономаренко, дорога в районе ГАИ также перекрыта», — сообщили в пресс-службе администрации Горячего Ключа в инстаграме.

В пресс-службе мэрии города порталу Юга.ру уточнили, что в городе ввели режим ЧС. Однако в ближайшие дни дождей не прогнозируют, поэтому, ожидается, что скоро ситуация нормализуется.