Сочинский Дагомыс хотят сделать отдельным поселком

Краснодарский край

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Власти Сочи вынесут на общественное обсуждение вопрос о создании нового поселка - Дагомыс

В декабре мэрия проведет опрос местных жителей, чтобы определиться с возможностью присвоения микрорайону Дагомыс в Лазаревском районе статуса «поселок городского типа». Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Опрос будет проводиться с 3 по 8 декабря. В опросные листы войдут два вопроса: «Согласны ли вы с созданием на территории муниципального образования город-курорт Сочи новой административно-территориальной единицы — поселка городского типа?» и «Согласны ли вы с присвоением наименования "Дагомыс" вновь образуемому поселку городского типа как географическому объекту?».

Как писали Юга.ру, таким же образом жителей курорта опрашивали по поводу создания в Имеретинской низменности поселка городского типа Сириус. Сейчас документы о создании новой административно-территориальной единицы направлены на экспертизу в Росреестр.

Курорты и туризм Сочи

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