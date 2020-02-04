На Кубани без вести пропала 15-летняя девочка
В Красноармейском районе 30 января 15-летняя девочка ушла из дома и не вернулась
Вечером 30 января 15-летняя Валерия Кораблева вышла из дома на улице Таманской в станице Полтавской и до сих пор не вернулась.
На вид девочке 15-16 лет, рост — 155-160 см. У нее плотное телосложение, русые волосы, быстрая речь без дефектов произношения. В момент исчезновения на ней было серое платье до колен, сиреневые прорезиненные сапоги. С собой у пропавшей был темно-синий рюкзак.
Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили 4 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валерии Кораблевой, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861-46) 4-13-26, 8 (861-65) 3-31-71 или 102.
Напомним, в Кореновском районе ищут девушку без верхней одежды, которая исчезла в новогоднюю ночь. Кроме того, в конце января следственный комитет начал проверку после исчезновения 17-летней Валерии Звенкиной в Краснодаре и 16-летней Анастасии Вальман в Отрадненском районе.
Также правоохранители и волонтеры ищут 32-летнюю жительницу Туапсе Ксению Литвинову, которая пропала в начале января, когда ехала домой из Санкт-Петербурга на BlaBlaCar.
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