Жительница Туапсе пропала по дороге из Петербурга на новогодних каникулах

Правоохранители и волонтеры ищут 32-летнюю жительницу Туапсе Ксению Литвинову, которая пропала в начале января по дороге домой из Санкт-Петербурга

Литвинова зарегистрирована в городе Белогорске Амурской области, но проживает в Туапсе. В конце декабря она поехала к друзьям в Петербург, чтобы встретить Новый год. В начале января, воспользовавшись приложением BlaBlaCar, она возвращалась домой, но до Туапсе так и не доехала.

«С родителями Литвинова связывалась 2 января, пояснив, что осталось несколько часов до Краснодара. Более на связь не выходила. Предположительно, девушку высадили в Ростове-на-Дону», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

С тех пор телефон Ксении недоступен, ее местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: рост около 150 см, карие глаза, черные волосы до плеч, на лбу небольшой шрам, на подбородке родинка. Предположительно, она была одета в серую куртку, черные брюки и светлые кроссовки.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Литвиновой, просят сообщить следователям по телефону 8(938)169-34-27, в поисково-спасательный отряд «Дон»: 8(951)500-96-13 или волонтерам в Сочи 8(908)675-71-92. Особое внимание поисковики просят уделить сотрудникам придорожных кафе и заправок.