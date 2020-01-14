На Кубани ищут девушку без верхней одежды, которая исчезла в новогоднюю ночь

В ночь на 2 января в правоохранительные органы обратились родственники 19-летней Анны Матюшиной с заявлением об ее исчезновении.

Выяснилось, что 30 декабря девушка приехала из Анапы к своему знакомому в станицу Журавскую Кореновского района. По предварительным данным, в ночь на 1 января она ушла из дома на улице Маяковского, где была в гостях. При этом верхнюю одежду она оставила дома. С тех пор о девушке ничего не известно.

По данным следствия, Матюшина не планировала покидать место временного жительства, а также прерывать связь с родственниками и знакомыми. По факту ее пропажи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

«Напилась, пыталась убегать. Моросила. В итоге убежала без денег, телефона и вещей, в одном платье. Сама она из Анапы, в гости ее привез знакомый. Вроде видели, как она шла на трассу», — рассказал порталу Юга.ру источник, знакомый с ситуацией.

Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения и местонахождении Анны Матюшиной, следствие просит сообщить об этом в следственный отдел по Кореновскому району СКР по краю или по телефонам: 8 (861) 424-40-10 либо 102.