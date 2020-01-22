В Краснодаре исчезла 17-летняя девушка с белым родимым пятном на спине
Следственный комитет 22 января начал проверку после исчезновения 17-летней Валерии Звенкиной в Краснодаре
13 января девушка вышла из дома в переулке Стеклотарном (в районе улицы Ставропольской) и до сих пор не вернулась.
На вид Валерии Звенкиной 15-17 лет, рост — 175 см, нормальное телосложение, овальное лицо со средним лбом, прямые брови, средний нос, овальные голубые глаза, белые зубы, закругленный подбородок. У девушки русые волнистые волосы ниже плеч, быстрая речь без дефектов произношения. Особые приметы: белое родимое пятно между лопаток, рассказали 22 января в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следствие устанавливает местонахождение пропавшей и обстоятельства произошедшего. Всех, кто что-либо знает о судьбе Валерии Звенкиной, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (964) 914-09-93 или 102.
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