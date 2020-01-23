На Кубани 16-летняя девушка ушла на учебу, но в школе так и не появилась

В Отрадненском районе проводится проверка по факту исчезновения 16-летней Анастасии Вальман. Она пропала 21 января

Девушка живет в поселке Урупском с опекуном. Днем 21 января она отправилась в школу, однако позже выяснилось, что на занятиях ее не было. С тех пор Вальман не выходила на связь, о ее местонахождении ничего не известно.

Ранее школьница не раз уходила из дома, но затем возвращалась, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 23 января.

Приметы разыскиваемой: на вид 16 лет, среднее телосложение. Волосы светло-русые и вьются, голубые глаза. Девушка была одета в салатовую куртку, черную юбку и замшевые черные полуботинки.

Организована доследственная проверка, устанавливается местонахождение Анастасии Вальман и обстоятельства произошедшего.

Просьба всех, кто видел или знает что-либо о местонахождении девушки, звонить по телефонам: 8 (964) 914-09-93 или 102.

Напомним, 22 января следственный комитет начал проверку после исчезновения 17-летней Валерии Звенкиной в Краснодаре. Кроме того, в столице Кубани почти два месяца ищут мужчину, который пропал после визита в больницу.