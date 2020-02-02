В Сочи прошел этап Кубка мира Rosa Ski Dream

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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2 февраля на трассах горного курорта «Роза Хутор» прошли соревнования в дисциплине супергигант среди женщин

Соревнования прошли в рамках единственного российского Этапа Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин Rosa Ski Dream 2020.

В спуске участвовали 44 спортсменки из 12 стран.

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По итогам соревнований первое место заняла итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне. После этой победы спортсменка максимально приблизилась к лидерам общего зачета Кубка. Теперь ее отделяют 16 очков от Каринн Зуттер и 20 очков от Микаэлы Шиффрин.

Итальянская горнолыжница София Годжа, которая вернулась после пропуска двух последних гонок из-за травмы, заняла второе место в соревнованиях, а Йоана Хелен из Швейцарии — третье.

Призы победительнице и призерам вручил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

Медведев поблагодарил организаторов и курорт «​за возможность увидеть красивый спорт в красивом месте».

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«Мы очень рады, что несмотря на сложные погодные условия, из-за которых соревнования прошли только в одной дисциплине, Rosa Ski Dream все же состоялся, и на олимпийских трассах «Розы Хутор» вновь были зафиксированы высокие спортивные результаты. Службы курорта приложили максимум усилий, чтобы соревнования прошли на должном уровне, а спортсменки чувствовали себя комфортно и показали все свои возможности», — рассказали в пресс-службе «Розы Хутор».

Как писали Юга.ру, гонка должна была пройти 1 февраля, но ее перенесли из-за снегопада.

Напомним, в середине февраля в Сочи пройдет первый в истории России чемпионат мира по санному спорту. 

Горнолыжный спорт Зимние виды спорта Роза Хутор Сочи

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