В Сочи прошел этап Кубка мира Rosa Ski Dream

Соревнования прошли в рамках единственного российского Этапа Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин Rosa Ski Dream 2020.

По итогам соревнований первое место заняла итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне. После этой победы спортсменка максимально приблизилась к лидерам общего зачета Кубка. Теперь ее отделяют 16 очков от Каринн Зуттер и 20 очков от Микаэлы Шиффрин.

Итальянская горнолыжница София Годжа, которая вернулась после пропуска двух последних гонок из-за травмы, заняла второе место в соревнованиях, а Йоана Хелен из Швейцарии — третье .

Призы победительнице и призерам вручил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

Медведев поблагодарил организаторов и курорт «​за возможность увидеть красивый спорт в красивом месте».