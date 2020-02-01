В Сочи из-за снегопада отменили этап женского Кубка мира по горнолыжному спорту

В Сочи утром 1 февраля отменили гонку в скоростном спуске на сочинском этапе Кубка мира среди женщин

Снег шел еще утром 31 января — на трассах лежало около 40 см снега. Осадки продолжались весь день и прекратились только к полуночи, сообщает Российская федерация горнолыжного спорта.

Всю ночь трассу убирали около 200 человек. Между тем, из-за мокрого снега и достаточно высокой температуры она остается недостаточно жесткой. Поэтому предстоящую на трассе тренировку по скоростному спуску, а также саму гонку перенесли.

В прошлом году из-за сильного снегопада в Сочи также отменили этап Кубка мира в скоростном спуске и супергигантском слаломе. Сейчас в общем зачете Кубка мира в скоростном спуске среди женщин лидирует американка Микаэла Шиффрин. Россиянки не входят в первую сотню, сообщил ТАСС.

Напомним, в середине февраля в Сочи пройдет первый в истории России чемпионат мира по санному спорту.