В Сочи из-за снегопада отменили этап женского Кубка мира по горнолыжному спорту
В Сочи утром 1 февраля отменили гонку в скоростном спуске на сочинском этапе Кубка мира среди женщин
Снег шел еще утром 31 января — на трассах лежало около 40 см снега. Осадки продолжались весь день и прекратились только к полуночи, сообщает Российская федерация горнолыжного спорта.
Всю ночь трассу убирали около 200 человек. Между тем, из-за мокрого снега и достаточно высокой температуры она остается недостаточно жесткой. Поэтому предстоящую на трассе тренировку по скоростному спуску, а также саму гонку перенесли.
В прошлом году из-за сильного снегопада в Сочи также отменили этап Кубка мира в скоростном спуске и супергигантском слаломе. Сейчас в общем зачете Кубка мира в скоростном спуске среди женщин лидирует американка Микаэла Шиффрин. Россиянки не входят в первую сотню, сообщил ТАСС.
Напомним, в середине февраля в Сочи пройдет первый в истории России чемпионат мира по санному спорту.
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