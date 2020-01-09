Первый в истории России ЧМ по санному спорту все же пройдет в Сочи, несмотря на решение ВАДА

В Краснодарском крае с 14 по 16 февраля состоится первый в истории России чемпионат мира по санному спорту

Как писали Юга.ру, Сочи грозила отмена ЧМ по санному спорту из-за решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое в декабре лишило Россию права участвовать во всех Олимпиадах и международных турнирах из-за очередных нарушений. В конце декабря Международная федерация санного спорта (FIL) заявила, что по-прежнему планирует провести соревнования на Кубани. Исполнительный директор FIL Кристоф Швайгер пояснил, что РУСАДА не будет проводить допинг-контроль на ЧМ, поэтому санкции ВАДА не него распространяться не будут, писало EADaily.