Первый в истории России ЧМ по санному спорту все же пройдет в Сочи, несмотря на решение ВАДА
В Краснодарском крае с 14 по 16 февраля состоится первый в истории России чемпионат мира по санному спорту
Как писали Юга.ру, Сочи грозила отмена ЧМ по санному спорту из-за решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое в декабре лишило Россию права участвовать во всех Олимпиадах и международных турнирах из-за очередных нарушений.
В конце декабря Международная федерация санного спорта (FIL) заявила, что по-прежнему планирует провести соревнования на Кубани. Исполнительный директор FIL Кристоф Швайгер пояснил, что РУСАДА не будет проводить допинг-контроль на ЧМ, поэтому санкции ВАДА не него распространяться не будут, писало EADaily.
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Подготовку к соревнованиям ведет Федерация санного спорта России при взаимодействии с Минспорта РФ и администрацией Краснодарского края, сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта 9 января.
По данным ведомства, заявки на участие в ЧМ подали более 250 человек из 20 стран, среди них — 150 спортсменов, 50 тренеров, руководители делегаций и другие официальные лица. Российскую сборную представят четыре женщины, четверо мужчин и три пары — многократные чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков мира и олимпийских наград, в том числе Татьяна Иванова, Роман Репилов и другие спортсмены.
Для гостей мероприятия обустроили специальные зрительные зоны вдоль трассы и на финише. Возле центра санного спорта организуют бесплатную парковку. В дни соревнований каждые полчаса от Красной Поляны будут курсировать бесплатные шаттлы.
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