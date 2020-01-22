На курорте «Роза Хутор» начались бесплатные горнолыжные занятия для детей с инвалидностью

Занятия по программе спортивной реабилитации «Лыжи мечты» проводятся на деньги, собранные на благотворительном хоккейном матче в Ледовом дворце «Роза Хутор»

За сезон планируется поставить на горные лыжи порядка 100 детей, подавших заявки из разных регионов России.

Как сообщали Юга.ру, средства были собраны в начале января на благотворительном матче с участием звезд отечественного хоккея в Ледовом дворце «Роза Хутор». Продажи билетов принесли 1 189 000 рублей. Из собственных средств сумму удвоил президент компании «Норильский Никель» Владимир Потанин, который играл в составе одной из команд.

Итоговое пожертвование — 2 378 000 рублей — стало крупнейшим за прошедшие годы. Оно предназначено для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проводятся на курорте «Роза Хутор» по программе спортивной реабилитации «Лыжи мечты». Занятия проведет Школа горных лыж и сноуборда RIDERS SCHOOL. 10 инструкторов, работающих здесь, прошли специальное обучение по программе терапевтического спорта «Лыжи мечты».