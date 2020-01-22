На курорте «Роза Хутор» начались бесплатные горнолыжные занятия для детей с инвалидностью
Занятия по программе спортивной реабилитации «Лыжи мечты» проводятся на деньги, собранные на благотворительном хоккейном матче в Ледовом дворце «Роза Хутор»
За сезон планируется поставить на горные лыжи порядка 100 детей, подавших заявки из разных регионов России.
Как сообщали Юга.ру, средства были собраны в начале января на благотворительном матче с участием звезд отечественного хоккея в Ледовом дворце «Роза Хутор». Продажи билетов принесли 1 189 000 рублей. Из собственных средств сумму удвоил президент компании «Норильский Никель» Владимир Потанин, который играл в составе одной из команд.
Итоговое пожертвование — 2 378 000 рублей — стало крупнейшим за прошедшие годы. Оно предназначено для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проводятся на курорте «Роза Хутор» по программе спортивной реабилитации «Лыжи мечты». Занятия проведет Школа горных лыж и сноуборда RIDERS SCHOOL. 10 инструкторов, работающих здесь, прошли специальное обучение по программе терапевтического спорта «Лыжи мечты».
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«Благодаря собранным средствам за этот сезон мы планируем провести бесплатные занятия приблизительно для 100 детей с инвалидностью. Уже с лета к нам начали поступать заявки от родителей из разных регионов РФ. Интересно, что с каждым годом семей с особенными детьми, которые хотят отдохнуть с пользой, становится все больше. Например, в прошлом году к нам приезжали кататься дети с ОВЗ из 30 регионов РФ», — рассказала Анна Хвостова, руководитель программы «Лыжи мечты» в Сочи.
На курорте «Роза Хутор» программа «Лыжи мечты» реализуется уже третий сезон. За два предыдущих сезона на курорте занятия по уникальной методике прошли более 160 человек. На это было выделено более 4 млн рублей, собранных с помощью благотворительных хоккейных матчей команд «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига».
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