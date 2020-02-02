В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и сильных дождей

В течение двух суток, с 2 по 4 февраля, в Сочи ожидаются сильные дожди, град и порывы ветра до 20-25 м/с

Похода начнет ухудшаться 2 февраля после 18:00. В городе-курорте ожидаются дожди, ливни с грозами, градом, усиление ветра до 20-25 м/с. В горной зоне выше 800 м. над уровнем моря синоптики прогнозируют сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, кроме того, возможен сход селей малого объема.



Также 3 и 4 февраля в городе ожидается подъем уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными, заранее принять все необходимые меры предосторожности, а в случае возникновения происшествий — звонить по номеру 112.