В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и сильных дождей

Краснодарский край, Вся Россия

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В течение двух суток, с 2 по 4 февраля, в Сочи ожидаются сильные дожди, град и порывы ветра до 20-25 м/с

Похода начнет ухудшаться 2 февраля после 18:00. В городе-курорте ожидаются дожди, ливни с грозами, градом, усиление ветра до 20-25 м/с. В горной зоне выше 800 м. над уровнем моря синоптики прогнозируют сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, кроме того, возможен сход селей малого объема.

Также 3 и 4 февраля в городе ожидается подъем уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок.

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По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными, заранее принять все необходимые меры предосторожности, а в случае возникновения происшествий — звонить по номеру 112.

Напомним, МЧС также объявило в эти дни экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах Сочи.

А прогноз погоды на февраль порталу Юга.ру дал заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

МЧС Погода Сочи Стихийные бедствия

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