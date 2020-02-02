МЧС предупредило о возможном сходе лавин в горах Сочи

Спасатели напомнили правила поведения в районах схода лавин : нельзя выходить в горы в снегопад и непогоду, нужно следить за изменением погоды, знайть иместа возможного схода снежных лавин и избегать их. Кроме того, в любую погоду нельзя переходить лощины со склонами более 30 градусов, а переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2—3 дня после снегопада.

Также в ГУ МЧС рассказали, что нужно делать, если вы попали в зону схода лавины : нужно бежать в сторону, чтобы уйти с пути лавины, постараться укрыться под скалой или за стволом большого дерева. Если вас захлестнуло лавиной, делайте широкие движения, будто вы плывете. Это поможет удерживаться на поверхности снежного потока. Когда лавина пройдет, двигайте руками и ногами так, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться.