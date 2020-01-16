Сибирский шаман провел в горах Сочи обряд и попросил духов о снегопаде

Одного из сильнейших шаманов Сибири Иргаша пригласили в горы Сочи, чтобы он провел обряд по привлечению снега

Иргаш родом из горно-таежного региона Горная Шория в Кемеровской области. Издание «О Кемерово» пишет, что идея отвезти шамана в Сочи принадлежит кузбассовецу Владиславу Шитенку. По его словам, кемеровский курорт «Шерегеш» завалило снегом после того, как перед сезоном шаманы провели там обряды. Поэтому он связался с курортами Кубани и предложил попробовать ритуал.

15 января Иргаш при участии гостей сочинских курортов провел обряд «для достижения общей цели» — комфортного отдыха на всех горнолыжных трассах курорта.

«Жители Горной Шории верят, что, обращаясь к трем основным духам — леса, воды и огня, можно не только призывать снег, дождь или солнце, но и улучшить жизнь своей семьи и даже целого народа», — рассказали в пресс-службе «Курорта Красная Поляна».

Иргаш, подчеркнул, что самое главное — совершать обряд от всего сердца и приготовить угощение для духов. Последних угостили хлебом, мясом и сладостями.

На курорте отмечают, что за время нахождение там Иргаша температура воздуха в горах уже понизилась на 7 градусов относительно прогнозов. Шаман заверил, что в горах Красной Поляны снегопады и дальнейшее понижение температуры можно ожидать с 19 января.