Сибирский шаман провел в горах Сочи обряд и попросил духов о снегопаде
Одного из сильнейших шаманов Сибири Иргаша пригласили в горы Сочи, чтобы он провел обряд по привлечению снега
Иргаш родом из горно-таежного региона Горная Шория в Кемеровской области. Издание «О Кемерово» пишет, что идея отвезти шамана в Сочи принадлежит кузбассовецу Владиславу Шитенку. По его словам, кемеровский курорт «Шерегеш» завалило снегом после того, как перед сезоном шаманы провели там обряды. Поэтому он связался с курортами Кубани и предложил попробовать ритуал.
15 января Иргаш при участии гостей сочинских курортов провел обряд «для достижения общей цели» — комфортного отдыха на всех горнолыжных трассах курорта.
«Жители Горной Шории верят, что, обращаясь к трем основным духам — леса, воды и огня, можно не только призывать снег, дождь или солнце, но и улучшить жизнь своей семьи и даже целого народа», — рассказали в пресс-службе «Курорта Красная Поляна».
Иргаш, подчеркнул, что самое главное — совершать обряд от всего сердца и приготовить угощение для духов. Последних угостили хлебом, мясом и сладостями.
На курорте отмечают, что за время нахождение там Иргаша температура воздуха в горах уже понизилась на 7 градусов относительно прогнозов. Шаман заверил, что в горах Красной Поляны снегопады и дальнейшее понижение температуры можно ожидать с 19 января.
Напомним, в нынешнем зимнем сезоне в Красной Поляне установилась слишком теплая погода, из-за чего не хватает снега. В конце декабря в горах Сочи из-за дефицита снега не открыли большинство трасс и ограничили продажу ски-пассов.
За текущий зимний сезон снегопады прошли в горах всего дважды и не принесли достаточного количества снега для полноценного функционирования курортов.
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