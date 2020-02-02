Суд продлил блокировку счетов матери Яны Антоновой еще на полгода

Басманный суд Москвы 1 февраля продлил на полгода арест счетов матери краснодарской активистки Яны Антоновой. На счетах находятся все накопления 70-летней женщины

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя, который расследует дело ФБК, и продлил на полгода арест счетов пенсионерки Зои Шипиловой, матери Яны Антоновой. Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников корреспонденту «Кавказского узла». Также пенсионерка получила извещение о вызове в суд на 3 февраля.

По словам Прянишникова, к материалам дела были приложены документы, подтверждающие происхождение арестованных средств и инвалидность сына Шипиловой, но судья их проигнорировал. «Учитывая отсутствие связи с уголовным делом в отношении Яны Антоновой, отсутствие связи Зои Шипиловой с ФБК и другими структурами Навального, а также аполитичность пенсионерки, арест ее денежных средств выглядит крайне абсурдным и не поддается никакому объяснению», — сказал Прянишников.

«Арестованы более четырех милллионов — средства от недавней продажи квартиры и накопления за всю жизнь, которые она предназначала для организации ухода за моим братом, инвалидом первой группы. СК, как Мамай, пронесся по регионам, отнимая у не имеющих никакого отношения к ФБК людей нажитое», — сообщила Антонова на своей странице в фейсбуке.

Как писали Юга.ру, активистка 28 октября сообщила, что у ее 70-летней мамы заблокировали 75 млн рублей на счетах по делу ФБК. А 15 октября к Антоновой и к ее материли с обысками пришли силовики. Устно они объяснили, что обыск проводится «по делу ФБК». В этот же день массовые обыски, связанные с фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, прошли по всей России.

75 млн рублей — именно на такую сумму, как правило, заблокировали «по делу ФБК» счета людей по всей России. Причем неважно, есть ли такое количество денег на балансе у владельца.