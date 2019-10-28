У 70-летней матери Яны Антоновой заблокировали счета по делу ФБК

Краснодарская активистка Яна Антонова 28 октября сообщила, что у ее 70-летней мамы заблокировали 75 млн рублей на счетах по делу ФБК

Об этом Антонова сообщила в своем фейсбуке. Активистка уточнила, что ее 70-летняя мама находится в «большом шоке»:

«Всю жизнь она работала. Деньги собирала для моего брата. Он инвалид первой группы. По ее мысли, накопленного ему должно было хватить надолго».

Ранее портал Юга.ру рассказывал, что 15 октября к экс-координатору «Открытой России» Антоновой пришли с обысками. В тот же день силовики пришли и к ее матери, сообщали «Свободные медиа». Устно они пояснили, что обыск проводится «по делу ФБК». В этот же день массовые обыски, связанные с фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, прошли по всей России.

24 октября стало известно, что 75 млн рублей заблокировали на счетах организатора Екатеринодарского дискуссионного клуба Никиты Изюмова, хотя со штабом Навального он никак не связан. Ранее, 15 октября, к нему тоже пришли домой.

75 млн рублей — именно на такую сумму, как правило, блокируют «по делу ФБК» счета людей по всей России последние два месяца. За это время средства заблокировали как минимум у 20 человек, причем неважно, есть ли такое количество денег на балансе у владельца.

В апреле против Антоновой завели уголовное дело из-за репостов за осуществление деятельности «Открытой России», признанной в России нежелательной организацией. За месяц до этого в организации заявили о ликвидации.