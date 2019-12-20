Патриарх Кирилл предложил проводить богослужения частично на современном русском языке

На епархиальном собрании Москвы 20 декабря патриарх официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке

Сейчас в православных храмах службы проводят на церковнославянском языке, который был создан в 9 веке Кириллом и Мефодием.

«Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост», — процитировала патриарха РИА «Новости».

Глава РПЦ призвал настоятелей не спешить в этом вопросе, а прислушаться к своим приходам, чтобы введение русского языка не вызвало у прихожан храма неприятие.

Однако патриарх высказался против того, чтобы перевести на русский язык все тексты богослужений. По его мнению, это «не принесет пользы».