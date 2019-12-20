Патриарх Кирилл предложил проводить богослужения частично на современном русском языке

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

На епархиальном собрании Москвы 20 декабря патриарх официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке

Сейчас в православных храмах службы проводят на церковнославянском языке, который был создан в 9 веке Кириллом и Мефодием.

«Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост», — процитировала патриарха РИА «Новости».

Глава РПЦ призвал настоятелей не спешить в этом вопросе, а прислушаться к своим приходам, чтобы введение русского языка не вызвало у прихожан храма неприятие.

Однако патриарх высказался против того, чтобы перевести на русский язык все тексты богослужений. По его мнению, это «не принесет пользы».

Юга.ру пишет о заявлениях патриарха Кирилла, которые вызывают большой резонанс в обществе. Так, в 2010 году глава РПЦ предложил создать церковные суды, в 2016 году подписал петицию за полный запрет абортов в России, в 2017 году нашел признаки приближения конца света, в 2018 году назвал неправославных казаков ряжеными, а гаджеты обвинил в том, что они воспитывают в детях стремление постоянно получать удовольствие.

Патриарх Кирилл Православие Религия РПЦ

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре хотят построить местный Диснейленд с площадкой для фестивалей
В больницах Адыгеи вдвое увеличат число мест для помощи пожилым людям
Мэр Краснодара заявил, что проект «НАЗЕМКИ» может обойтись в 80 млрд рублей. Общественники не верят
«Если мы сейчас снимем баннер, все упадут в обморок». Мэр Краснодара объяснил, почему нельзя убрать рекламу со «здания с часами»
Жителей Кубани предупредили о сильном тумане и низкой видимости
Крытый аквапарк в Краснодаре начнут строить в 2020 году

Лента новостей

Фоторепортажи

Новогодняя атмосфера — 2020 в парке «Краснодар». Фоторепортаж

Статьи

Истории у камина

Как в Краснодаре не закрылся независимый книжный магазин «Чарли» и что там есть почитать

Статьи Партнерский

Фонд развития бизнеса

Кому он может быть полезен?

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале