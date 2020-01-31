В Усть-Лабинском районе назначили нового главу. На прошлого год назад завели уголовное дело
Главой Усть-Лабинского района 31 января стал Сергей Запорожский. Его предшественника отстранили от должности в феврале 2019 года
На внеочередной сессии райсовета губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял официальную отставку экс-главы района Николая Артющенко.
Новым главой района назначили Сергея Запорожского, который ранее возглавлял Кирпильское сельское поселение, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, Николай Артющенко возглавил Усть-Лабинский район в июне 2017 года. 29 января 2019 года он написал заявление об отставке, после того как губернатор Вениамин Кондратьев провел рабочую поездку, по итогам которой заявил, что «в Усть-Лабинском районе не чувствуется хозяйской руки». 31 января стало известно, что Артющенко отозвал свое заявление об увольнении.
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В начале февраля следствие возбудило против Артющенко уголовное дело. Его заподозрили в превышении полномочий при покупке жилья для детей-сирот. Он подписал акты приема-передачи квартир, в которых говорилось, что они соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. Однако выяснилось, что ранее в этих строениях барачного типа содержались заключенные и помещения непригодны для проживания.
В администрации Усть-Лабинского района заявили, что Николай Артющенко к моменту приобретения квартир руководствовался решениями, которые были приняты до его прихода в должность. Позже суд отстранил Артющенко от должности. Исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района с 18 февраля 2019 года был Алексей Гедзь.
Кто такой Сергей Запорожский?
Сергей Запорожский родился 3 декабря 1976 года в станице Кирпильской Усть-Лабинского района. Окончил Кубанский государственный аграрный университет. С 2005-го по 2016 год работал в различных сельхозпредприятиях района.
С 2016 года занимал пост главы Кирпильского сельского поселения.
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