В Усть-Лабинском районе назначили нового главу. На прошлого год назад завели уголовное дело

Главой Усть-Лабинского района 31 января стал Сергей Запорожский. Его предшественника отстранили от должности в феврале 2019 года

Напомним, Николай Артющенко возглавил Усть-Лабинский район в июне 2017 года. 29 января 2019 года он написал заявление об отставке, после того как губернатор Вениамин Кондратьев провел рабочую поездку, по итогам которой заявил, что «в Усть-Лабинском районе не чувствуется хозяйской руки». 31 января стало известно, что Артющенко отозвал свое заявление об увольнении.

В начале февраля следствие возбудило против Артющенко уголовное дело. Его заподозрили в превышении полномочий при покупке жилья для детей-сирот. Он подписал акты приема-передачи квартир, в которых говорилось, что они соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. Однако выяснилось, что ранее в этих строениях барачного типа содержались заключенные и помещения непригодны для проживания.

В администрации Усть-Лабинского района заявили, что Николай Артющенко к моменту приобретения квартир руководствовался решениями, которые были приняты до его прихода в должность. Позже суд отстранил Артющенко от должности. Исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района с 18 февраля 2019 года был Алексей Гедзь.