Глава Усть-Лабинска ушел в отставку

В Усть-Лабинске прошла закрытая сессия, на которой депутаты проголосовали за отставку мэра города Сергея Выскубова. Об этом 19 апреля сообщил порталу Юга.ру источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, депутаты сочли, что Выскубов не соответствует занимаемой должности и не выполняет свои функции на профессиональном уровне.