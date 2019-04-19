Глава Усть-Лабинска ушел в отставку
Депутаты Усть-Лабинска 18 апреля отправили в отставку главу города Сергея Выскубова
В Усть-Лабинске прошла закрытая сессия, на которой депутаты проголосовали за отставку мэра города Сергея Выскубова. Об этом 19 апреля сообщил порталу Юга.ру источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, депутаты сочли, что Выскубов не соответствует занимаемой должности и не выполняет свои функции на профессиональном уровне.
Как писали Юга.ру, Сергей Выскубов стал главой Усть-Лабинска в сентябре 2017 года.
В начале февраля следствие возбудило уголовное дело против экс-главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко. Его заподозрили в превышении полномочий при покупке жилья для детей-сирот. Он подписал акты приема-передачи квартир, в которых говорилось, что они соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. Однако выяснилось, что ранее в этих строениях барачного типа содержались заключенные и помещения непригодны для проживания.
В администрации Усть-Лабинского района заявили, что Николай Артющенко к моменту приобретения квартир руководствовался решениями, которые были приняты до его прихода в должность. Позже суд отстранил Артющенко от должности. Исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района 18 февраля стал Алексей Гедзь.
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