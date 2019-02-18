В Усть-Лабинском районе назначили нового исполняющего обязанности главы
Новым исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района 18 февраля стал Алексей Гедзь
Директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Галина Москалева представила администрации Усть-Лабинского района нового главу Алексея Гедзя, сообщает пресс-служба администрации района.
Как писали Юга.ру, в начале февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий против экс-главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко. Его заподозрили в превышении полномочий при покупке жилья для детей-сирот. Он подписал акты приема-передачи квартир, в которых говорилось, что они соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. При этом выяснилось, что ранее в этих строениях барачного типа содержались заключенные, помещения не соответствуют нормам и непригодны для проживания.
В администрации Усть-Лабинского района заявили, что Артющенко к моменту приобретения квартир руководствовался решениями, которые были приняты до его прихода на должность.
Позже суд отстранил Артющенко от должности главы района.
Кто такой Алексей Гедзь
Гедзь родился в 1961 году. В 1981-м окончил Краснодарский техникум сахарной промышленности. В 1990 году получил диплом Кубанского ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститута.
Занимал должность заместителя руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Адыгее. В 2018 году Гедзя назначили заместителем министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
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