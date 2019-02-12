Суд отстранил от должностей глав Усть-Лабинского и Ленинградского районов — СМИ

Октябрьский районный суд Краснодара по ходатайству следствия отстранил от должностей находящихся под следствием главу Усть-Лабинского района Кубани Николая Артющенко и главу Ленинградского района Владимира Гукалова, сообщают СМИ

Председатель суда Геннадий Байрак сообщил «ВК Пресс», что по мнению следствия, Артющенко и Гукалова необходимо было временно отстранить, так как они не помогают полному и всестороннему расследованию заведенных на них уголовных дел.

Кроме этого, руководители районов имеют доступ к тем служебным документам, которые относятся к уголовном делам и еще не были изъяты.

Информацию об отстранении Артющенко подтвердил источник ТАСС в силовых структурах. О его отстранении со ссылкой на собственный источник пишет также «Федерал Пресс».

На сайте администрации Усть-Лабинского района сказано, что обязанности главы района на сегодняшнем планерном совещании исполнял Сергей Смирнов.

На сайте Октябрьского райсуда сказано, что на 12 февраля дел к рассмотрению не назначено.

Как сообщали Юга.ру, следственные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий против Николая Артющенко в начале февраля. Его заподозрили в превышении полномочий при покупке жилья для детей-сирот. Он подписал акты приема-передачи квартир, в которых говорилось, что они соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. При этом выяснилось, что ранее в этих строениях барачного типа содержались заключенные, помещения не соответствуют нормам и непригодны для проживания.

В администрации Усть-Лабинского района заявили, что Артющенко к моменту приобретения квартир руководствовался решениями, которые были приняты до его прихода в должность.

Через несколько дней стало известно о возбуждении дела в отношении Владимира Гукалова, его также подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он выдал своей теще разрешение на строительство дома на участке, граничащим с защитной зоной памятника истории.