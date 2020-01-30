«Магнит для притяжения талантов, новых смыслов и идей, флагман развития среди городов России». Каким предстал город в Стратегии Краснодар-2030

Разработчики Стратегии развития Краснодара до 2030 года рассказали 30 января о проекте и стратегическом видении города

Обсуждение состоялось на первом из серии круглых столов, посвященных главным направлениям стратегии. Ее, напомним, разрабатывает одна из ведущих мировых консалтинговых компаний «Эрнст энд Янг». Сейчас документ находится на финальной стадии разработки.

Старший менеджер компании Евгений Панасенко подчеркнул, что в документе заложено не только развитие города за десятилетие, но и преемственность для будущих стратегий и для будущего развития Краснодара. Поэтому многие проекты являются долгосрочными.

«Мы видим Краснодар к 2030 году как магнит для притяжения талантов, новых смыслов и идей, конкурентоспособный в глобальном инвестиционном и гуманитарном пространстве, флагман социально-экономического развития среди городов России», — сказал Панасенко.

Он рассказал, что к 2030 году город должен стать умным, ориентированным на человека, в котором развивается постиндустриальная экономика и успешно конкурирующий за таланты благодаря комфортным условиям жизни.

Видение стратегии разбито на три основных подблока: экономика, городская среда и человеческий капитал и социальная сфера. Каждый имеет свои цели и задачи. Встреча была посвящена теме «Бизнес», поэтому Панасенко остановился на экономическом блоке подробнее. Основные точки роста — развитие инновационной промышленности, креативных индустрий и событийного туризма.

Панасенко подчеркнул, что экономика без людей, которые будут жить в комфортных условиях, невозможна. Поэтому здесь должна появиться комфортная транспортная среда, чистый город, удобная социальная инфраструктура, высокое качество жизни.