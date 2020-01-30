«Магнит для притяжения талантов, новых смыслов и идей, флагман развития среди городов России». Каким предстал город в Стратегии Краснодар-2030
Разработчики Стратегии развития Краснодара до 2030 года рассказали 30 января о проекте и стратегическом видении города
Обсуждение состоялось на первом из серии круглых столов, посвященных главным направлениям стратегии. Ее, напомним, разрабатывает одна из ведущих мировых консалтинговых компаний «Эрнст энд Янг». Сейчас документ находится на финальной стадии разработки.
Старший менеджер компании Евгений Панасенко подчеркнул, что в документе заложено не только развитие города за десятилетие, но и преемственность для будущих стратегий и для будущего развития Краснодара. Поэтому многие проекты являются долгосрочными.
«Мы видим Краснодар к 2030 году как магнит для притяжения талантов, новых смыслов и идей, конкурентоспособный в глобальном инвестиционном и гуманитарном пространстве, флагман социально-экономического развития среди городов России», — сказал Панасенко.
Он рассказал, что к 2030 году город должен стать умным, ориентированным на человека, в котором развивается постиндустриальная экономика и успешно конкурирующий за таланты благодаря комфортным условиям жизни.
Видение стратегии разбито на три основных подблока: экономика, городская среда и человеческий капитал и социальная сфера. Каждый имеет свои цели и задачи. Встреча была посвящена теме «Бизнес», поэтому Панасенко остановился на экономическом блоке подробнее. Основные точки роста — развитие инновационной промышленности, креативных индустрий и событийного туризма.
Панасенко подчеркнул, что экономика без людей, которые будут жить в комфортных условиях, невозможна. Поэтому здесь должна появиться комфортная транспортная среда, чистый город, удобная социальная инфраструктура, высокое качество жизни.
Цели, флагманские проекты и направления развития формируются по каждой из девяти основных сфер: транспорт; муниципальное управление/информационная политика; туризм; промышленность и ТТЛК, физическая культура/демография и миграционная политика/культура/образование и здравоохранение/соцзащита и безопасность; городская среда и экология; строительство и ЖКХ; креативные индустрии; предпринимательство.
Сейчас в проекте стратегии есть 15 флагманских проектов («маховики экономики»), 12 подпроектов, 63 направления развития и 46 целевых показателей. Каждый проект имеет глубокую детальную проработку, в первую очередь — финансовую, и понимание того, каким образом он будет реализован. Среди проектов — «Умный город», развитие агломерации.
Презентация положений Стратегии Краснодар-2030 в сфере «Бизнес» размещена в специальном разделе на сайте мэрии. Такие же материалы разместят по итогам других встреч — всего их будет 4. Другие будут посвящены темам «Пространственное развитие», «Транспорт» и «Социальная сфера и человеческий капитал».
После сессии круглых столов пройдут более широкие обсуждения, публичные слушания. Итогом работы должно стать рассмотрение Стратегии Краснодар-2030 гордумой и ее принятие.
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