В Анапе водитель без прав сбил пожилую женщину и скрылся

ДТП произошло около 18:00 на улице Объездной. По предварительным данным, 25-летний молодой человек во дворе сдавал задним ходом на автомобиле ВАЗ-21123 и сбил 78-летнюю женщину. Установлено, что у водителя не было прав на управление транспортом.

После аварии водитель скрылся. Пенсионерку госпитализировали с травмами, сообщили 30 января в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В 2019 году Юга.ру писали о нескольких случаях наезда на пенсионеров. Так, 13 сентября в Адыгее машина насмерть сбила 83-летнего местного жителя, который переходил дорогу в неположенном месте. 8 ноября в Сочи «семерка» сбила пенсионера на электровелосипеде: он неожиданно выехал из-за припаркованной машины. Позже, 10 декабря в Адыгее водитель легковушки насмерть сбил пожилую женщину, которая шла по обочине. А 23 декабря в Краснодаре водитель сбил 82-летнюю женщину.