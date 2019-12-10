В Адыгее водитель «Жигулей» насмерть сбил пенсионерку
В Адыгее 9 декабря женщина погибла под колесами
Авария случилась в 17:30 на участке дороги Майкоп — Гиагинская-Псебай — Карачаевск. 42-летний водитель ВАЗ-2115 в темное время суток сбил 87-летнюю жительницу Кошехабльского района, которая шла по обочине в попутном направлении.
В результате аварии пенсионерка погибла на месте, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.
По факту случившегося назначена проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
За прошедшие сутки в Адыгее случилось еще одно ДТП с пострадавшим. Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали семерых водителей, которые были пьяны. Всего выявлено 328 нарушений правил дорожного движения, 22 из них допустили пешеходы.
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