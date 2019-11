В Сочи «семерка» сбила пенсионера на электровелосипеде

View this post on Instagram

В Сочи велосипедист лоб в лоб столкнулся с ВАЗом Авария произошла в четверг днем, 7 ноября, на улице Урожайная в селе Веселое Адлерского района. По сообщению очевидцев, водитель легкового автомобиля марки «ВАЗ 2107» двигался по улице Урожайная в сторону Сочи, в этот момент на перерез автомобилисту выехал водитель двухколёсного транспорта. В результате произошло лобовое столкновение. В результате ДТП велосипедист получил различные травмы, «скорая помощь» доставила пострадавшего в больницу. Информация уточняется.