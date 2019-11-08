В Сочи «семерка» сбила пенсионера на электровелосипеде
В Сочи 67-летний пенсионер на электровелосипеде попал под колеса автомобиля ВАЗ-210740, которым управлял 19-летний водитель
Авария произошла 7 ноября в 15:10 на улице Урожайной в Адлерском районе Сочи.
«Велосипедист неожиданно выехал из-за припаркованной машины. Он доставлен в больницу», — уточнил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
По его словам, это уже вторая авария с участием велосипеда в Сочи за минувшие сутки. 6 ноября мужчина на обычном велосипеде тоже стал участником ДТП, когда переезжал дорогу по пешеходному переходу.
Как сообщали Юга.ру, 9 октября в Сочи в ДТП пострадал 13-летний велосипедист, столкнувшись с мотоциклистом на «зебре». А в июле в Хостинском районе иностранец на велосипеде погиб под колесами автомобиля.
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В Сочи велосипедист лоб в лоб столкнулся с ВАЗом Авария произошла в четверг днем, 7 ноября, на улице Урожайная в селе Веселое Адлерского района. По сообщению очевидцев, водитель легкового автомобиля марки «ВАЗ 2107» двигался по улице Урожайная в сторону Сочи, в этот момент на перерез автомобилисту выехал водитель двухколёсного транспорта. В результате произошло лобовое столкновение. В результате ДТП велосипедист получил различные травмы, «скорая помощь» доставила пострадавшего в больницу. Информация уточняется.
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