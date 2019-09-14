В Адыгее машина насмерть сбила пенсионера

Адыгея

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В Адыгее 13 сентября пешеход погиб под колесами машины

Трагедия случилась вечером 12 сентября в Гиагинском районе. Установлено, что  65-летний житель Адыгеи за рулем автомобиля Volkswagen сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего — 83-летнего жителя Гиагинского района — доставили в больницу, где он скончался.

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По факту случившегося полиция назначила првоерку, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Пожилые люди нередко становятся жертвами ДТП. Как писали Юга.ру, в апреле в Адыгее за день произошло три аварии с пожилыми пешеходами.

ДТП Полиция смерть

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