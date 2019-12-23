В Краснодаре водитель сбил 82-летнюю женщину
В Краснодаре вечером 22 декабря произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина
По предварительным данным, 58-летний мужчина ехал на Hyundai Accent по улице Рашпилевской. Примерно в 17:00 он сбил женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте.
В результате аварии 82-летнюю пенсионерку госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 23 декабря в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Белореченском районе машина врезалась в дерево, два человека погибли.
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