В Краснодаре водитель сбил 82-летнюю женщину

В Краснодаре вечером 22 декабря произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина

По предварительным данным, 58-летний мужчина ехал на Hyundai Accent по улице Рашпилевской. Примерно в 17:00 он сбил женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии 82-летнюю пенсионерку госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 23 декабря в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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