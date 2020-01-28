Виталий Мутко возглавил «Дом.РФ» и займется проблемами дольщиков, ипотекой и городской средой

Бывший вице-премьер Виталий Мутко, не вошедший в новый состав правительства, 28 января назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ»

Соответствующее решение наблюдательного совета госкомпании опубликовано на портале раскрытия корпоративной отчетности. Новый вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (бывший вице-мэр Москвы), избранный главой набсовета, сообщил на своей странице «ВКонтакте», что Мутко на новом посту будет курировать ипотеку, развитие городской среды и заниматься проблемой дольщиков.

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АО «Дом.РФ» до марта 2018 года именовалось Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Структура была создана в 1997 году правительством России для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. Сейчас «Дом.РФ» является финансовый институтом, который реализует государственную жилищную политику. 100% акций принадлежит государству в лице Росимущества, деятельность организации координирует госкорпорация «ВЭБ.РФ». Среди направлений работы компании — развитие рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, вовлечение в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирование комфортной среды в городах, создание уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, гарантии по кредитам застройщикам при переходе на проектное финансирование и др.

Кто такой Виталий Мутко Виталий Мутко родился 8 декабря 1958 года в станице Куринской Апшеронского района Кубани. В 1977 году окончил мореходное ПТУ № 226 в Петрокрепости по специальности «моторист», в 1983 году — Ленинградское речное училище, в 1987 году — Ленинградский институт водного транспорта по специальности «судовые машины и механизмы», получил квалификацию инженера-механика. В 1999 году заочно окончил юридический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета. В 2009 году в Санкт-Петербургском госуниверситете экономики и финансов защитил кандидатскую диссертацию по экономике. В 1977-1978 годах работал матросом-мотористом на судах Ленинградского морского пассажирского порта и управления Северо-Западного речного пароходства. С 1983 года занимал различные должности в Совете народных депутатов Кировского района Ленинграда, в 1990 году был избран его председателем. В 1991-1992 годах был главой администрации Кировского района.