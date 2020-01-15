Правительство России ушло в отставку после послания Путина Федеральному Собранию

15 января через два часа после обращения президента РФ к парламентариям правительство России объявило об отставке. Владимир Путин поблагодарил правительство за работу и отметил, что «не все получилось»

Юга.ру писали, что Владимир Путин выступил перед Федеральным Собранием. Среди прочего, президент предложил внести правки в действующую Конституцию.

Так, Путин предложил изменить порядок назнчения председателя правительства России, чтобы кандидатура утверждалась Государственной Думой, а президент «будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц». Такой же порядок касался всех вице-премьеров и федеральных министров.

Через два часа после заявления президента, председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил об отставке всех членов правительства. Информацию об этом первым передал ТАСС.

«Владимир Владимирович обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку», — сказал Дмитрий Медведев.

Президент поблагодарил членов правительства за совместную работу, отметив, что «не все получилось».

«Хочу поблагодарить вас за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы. Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которых удалось достичь. Не всё, разумеется, получилось, но все никогда не получается в полном объеме. Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительствв в новом составе», — заключил глава государства.

Кроме того, Путин объявил, что хочет ввести в России должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент планирует предложить ее Медведеву, чтобы он на этом посту мог бы заниматься темами обороноспособности и безопасности страны.